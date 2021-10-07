Iğdır’da sosyoloğa saldırı anı güvenlik kamerasında

Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyoloğa, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sozcu.com.tr

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Olay, 5 Ekim salı günü Halfeli Caddesi Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yanında yaşandı. Mustafa Sefa (31), çalıştığı kurumun tadilatta olmasından dolayı karşıda bulunan petrolün tuvaletine gitti.

Sefa, geri döndüğünde telefon ile konuşurken yolun ortasında bir süre önce boşandığı eşinin kardeşi Süleyman A. ile onun amcasının oğlu F.A. ile karşılaştı. Motosiklet üzerindeki kuzenlerden arkada oturan Süleyman A., Mustafa Sefa’ya tabancayla 5 el ateş etti.

Kurşunlardan biri Mustafa Sefa’nın bacağına isabet etti. Sefa yere yığılırken, ateş açan şahıslar hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Mustafa Sefa, Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sefa, hastanede tedaviye altına alınırken polisler bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

“YAKIN MESAFEDEN 5 EL ATEŞ ETTİ”

Yapılan teknik çalışma sonrası polis ekipleri, iki kuzeni azmettirdikleri iddiasıyla İ.A. ve İ. A.’yı gözaltına aldı. Süleyman A. ile F.A. da yapılan çalışma sonrası polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.

Hastanede tedavisi süren Mustafa Sefa, polise verdiği ifadesinde, “Kurum tadilatta olduğu için lavabo ihtiyacı sebebiyle karşıdaki petrol istasyonuna gittim. Dönüşte, motosikletle yanıma gelenlerden bir süre önce ayrıldığım eşimin kardeşi Süleyman A. ile amcasının oğlu F.A. idi. Süleyman, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu esnada yakın mesafeden 5 el ateş etti. Bacağımdan yaralanıp yere düştüm. Her iki şahıs ve onları azmettirenlerden şikayetçiyim” dedi.

Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden Süleyman A. tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sefa’nın iki gün içinde taburcu olacağı öğrenildi. (İHA)