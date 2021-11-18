İki bakanlık arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokolün imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Tuzla Organize Sanayi Bölgesi yönetim binasında gerçekleştirildi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binası’nda gerçekleştirilen “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü” imza törenine katıldı. İmza töreni öncesinde Varank ve Özer konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuşmasında, Katsayı uygulamasının ekonomik kalkınmayı geciktirdiğini ve aynı zamanda liselerdeki okullar arası başarı farkının çok daha derinleşmesine yol açtığını belirtti. Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

* Katsayı uygulaması 10 yılın üzerinde uygulandı. Daha önce akademik başarılı öğrencilerin tercih etmiş olduğu meslek liselerine artık akademik becerisi yüksek öğrenciler gitmek istemedi. Çünkü yükseköğretime gidebilme ihtimalleri çok sınırlıydı veya yoktu.

* Bu 10 yılın içerisinde mesleki liseler sanki hiçbir lise türüne yerleşemeyen öğrencilerin sanki zorunlu bir destinasyonu oldu. Öğretmenlerimizin de başarı beklentileri düştü ve iş dünyası yıllardır kulaklarımızda çınlayan ‘Aradığım elemanı bulamıyorum’ sözünü tekrar eder oldu.

* Bu söylemi ortaya çıkaran 1999’daki katsayı uygulamasının bu ülkeye bir mirasıdır. Sadece ekonomik kalkınma ile ilgili iş gücü piyasasının çok ciddi maliyetler ödemesine neden olmadı, ekonomik kalkınmayı geciktirdi, aynı zamanda bizim de liselerdeki okullar arası başarı farkının çok daha derinleşmesine yol açtı.

BAKAN ÖZER: İSTİHDAM ÖNCELİKLİ, İSTİHDAM GARANTİLİ EĞİTİM VERMEYE BAŞLADIK

Bakan Özer, katsayı uygulamasının büyük mücadelelerle kaldırıldığını ve meslek liselerinin başarılı öğrencilerin tercih ettiği bir alana dönüştüğünü dile getirerek, “İşverenin süreçlerde pasif bir şekilde mezunları beklemesine tahammülümüz yok. İşverenleri eğitim sürecinin tamamına dahil ediyoruz. En kritik tamamlayıcı hamle artık bu iş birliklerimizde istihdam öncelikli, istihdam garantili eğitim vermeye başladık” dedi.

Özer, mesleki eğitimi ayağa kaldırmak için Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile birlikte iş birliği yaptıklarını ve Mesleki Eğitim Merkezleri’nin Almanya’daki doğal mesleki eğitimin Türkiye’deki karşılığı olduğunu belirtti.

Özer, şu ifadeleri kullandı:

* Öğrenci haftada bir gün okula gidiyor, 4 gün de işletmede beceri eğitimi alıyor. Oradaki öğrenci, 4 yıl boyunca asgari ücretin 3’te 1’i kadar ücret alıyor ve iş kazalarına karşı da sigortalanıyor. Mesleki Eğitim Merkezlerinin lise diploma hakkı yoktu, MEB olarak bu hakkı da verdik. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi mezunlarının istihdam oranı yüzde 55 ile diğer lise türlerine göre çok yüksek.

* Ancak kritik bir problem var, Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde mezunların eğitim aldıkları alanda istihdam oranları çok düşük. Ama Mesleki Eğitim Merkezlerindeki eğitim aldıkları alanda istihdam oranı yüzde 88. Almanya’daki oranın çok daha ötesinde potansiyele sahip. Şu anda Mesleki Eğitim Merkezlerinde 160 bin öğrencimiz var. İstanbul’daki bu protokolle 25 bin öğrencimizi daha dahil edeceğiz.

* Öğrencimiz derken, sadece ortaöğretim çağındakilerden bahsetmiyorum. Mesleki Eğitim Merkezlerinin bir güzelliği de sadece ortaokul mezunu olmak yeterli, yaş sınırlaması yok.

Türkiye’de genç işsizliği azaltmak için en iyi enstrümanlardan bir tanesinin Mesleki Eğitim Merkezleri olduğunu söyleyen Özer, şunları belirtti:

* Mesleki Eğitim Merkezi’ne devam eden öğrenciye işletme en az 3’te 1’i kadar ücret veriyor. Bunun tamamını artık devlet üstlenecek. İşveren artık bu asgari ücretin 3’te 1’iyle ilgili hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacak.

* Ayrıca üçüncü yılın sonunda kalfa olan Mesleki Eğitim Merkezleri öğrencileri asgari ücretin yarısını alacak. Artık sektör nerede ‘Aradığım elemanı bulamıyorum’ derse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olarak oraya gideceğiz ve gerekirse 4 yıllık mesleki eğitim programı gerekirse de 6 aylık kısa süreli meslek eğitim merkezini tamamlama programını açarak iş gücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu tüm sektördeki insan kaynaklarını hızlı bir şekilde yetiştireceğiz. İş dünyasının elindeki bu mazereti el birliğiyle kaldırmış olacağız.

BAKAN VARANK: NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI DA GÜÇLÜ SANAYİNİN OLMAZSA OLMAZLARINDANDIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise imalat sanayinin, ülkelerin ekonomik bağımsızlığının ve yaygın refahının teminatlarından biri, nitelikli insan kaynağının da güçlü sanayinin olmazsa olmazlarından olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Onları meslek sahibi yaparak istihdama ciddi bir katkı sağlayacağız. Ben bu vesileyle Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü’nün vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

* Malumunuz imalat sanayi, ülkelerin ekonomik bağımsızlığının ve yaygın refahının teminatlarından biridir. Nitelikli insan kaynağı da güçlü sanayinin olmazsa olmazlarındandır. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bir taraftan sanayi altyapımızı güçlendirirken, diğer taraftan nitelikli insan kaynağına yönelik politikalar tasarlıyoruz.

* Ortaya koyduğumuz 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile bu alanlarda kararlı adımlar atıyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemizin üretim üsleri olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) sanayicilere yatırım hususunda çok büyük kolaylıklar sağlıyor.

Türkiye’deki OSB sayısının 327’e çıktığını ve OSB’si olmayan ilin kalmadığını aktaran Varank, “OSB’ler sadece sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor oluşturdukları kümelenme anlayışı ile ciddi bir verimlilik ve rekabet avantajı da sağlıyor. Bakanlık olarak üretimin kalbi olan bu bölgelerimize bedelsiz arsa tahsisinden düşük faizli uzun vadeli kredilere kadar çok ciddi destekler sağlıyoruz. OSB’ler aynı zamanda büyük miktarda istihdama da ev sahipliği yapıyor. Şu an için 2,2 milyon vatandaşımıza doğrudan ekmek kapısı olan OSB’lerdeki istihdamın 2023 yılı sonuna kadar 2,5 milyona ulaşmasını öngörüyoruz” dedi.

İş gücünü besleyen temel aracın eğitim kurumları olduğunun farkında olduklarını anlatan Varank, eğitim kurumlarının yeniliklere kolay adapte olabilir ve sanayiyle sürekli etkileşim halinde tasarlanmasının önemli olduğunu dile getirdi. Varank, bunu başarmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile aralarındaki istişare mekanizmalarını sürekli açık tuttuklarını ifade ederek, şunları söyledi:

* Bu diyalog sayesinde eğitim ve sanayide iş birliğine yönelik önemli aşamalar kaydettik. Bilhassa mavi yakanın etkin istihdamı için meslek liselerine özel ihtimam gösteriyoruz. OSB’lerde Teknik Liseler açılması hususunda devam eden bir uygulamamız var. Yine Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü’nü de yakın bir zamanda imzaladık.

* Burada da meslek liselerinde eğitimi verilen alanların sektörle birlikte tasarlanmasının önünü açtık. Bu kapsamda İstanbul’daki mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencileri için çalışmalar sürdürüyoruz. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir projeyi başlatmak için huzurlarınızdayız. Bu imza ile sanayi sektöründe yaşanan hızlı dönüşümleri yerinde tespit edecek, bunların eğitime hızla adaptasyonunu sağlayacağız.

* Mesleki Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları olarak yeniden yapılandırıldı. Buradan meslek öğrenen öğrencilerimiz, aynı zamanda bir lise diplomasını da alabilecekler. 77 ildeki 251 Organize Sanayi Bölgesi ile 4 ildeki 4 sanayi sitesi, en az bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleşecek. Bu sayede OSB’lerde Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulamaları yaygınlaştırılacak.

* Eğitim öğretim ve belgelendirme faaliyetlerine katılım artırılacak. Katılımcılar ağırlıklı olarak bizzat üretim alanında işbaşında eğitim alarak meslek öğrenecek. Öğretim programları ve eğitim materyalleri sürekli güncellenecek. Özetle daha dinamik eğitim müfredatı, daha dinamik eğitim materyalleri ve bizzat çalışarak öğrenen daha dinamik bir insan kaynağına kavuşacağız.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank iş birliği protokolünü imzaladı.

Ardından da Bakan Özer ve Bakan Varank’a İstanbul Tuzla OSB adına 250’şer hatıra fidan dikimi gerçekleştirilmesiyle ilgili plaket verildi. Daha sonra Bakan Özer ve Bakan Varank, OSB’de yer alan İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri Atölyeleri’ni ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte kaynak yaptı. İki Bakan, son olarak İTOSB Mesleki Eğitim Merkezi irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. DHA

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