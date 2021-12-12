İki grup birbirine girdi, ortalık karıştı

Kayseri'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada Ali Yazar (55) hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

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Olay, Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ali Yazar, bıçakla yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yazar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya karıştıkları iddia edilen Ayhan D., Metin T., Kadir E. ve M.C. (16), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmanın çalışmasının ardından hayatını kaybeden Ali Yazar’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli ise, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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