İki polisi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde, polisin yaptığı uygulamada kendisini durduran ekiplere bıçakla saldıran Şerif K., 2 polis memurunu bıçakla yaraladı. Şüpheli, kaçmaya çalıştığı sırada bıçakladığı polis memuru tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kent genelinde yaptığı uygulamada, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan incelemede sigara kaçakçısı olduğu belirlenen Şerif K., ekiplerce gözaltına alınmaya çalışıldı.

Şerif K., mukavemet gösterdiği polislere bıçakla saldırdı. Saldırıda 2 polis memuru yaralanırken, Şerif K. ise kaçmaya çalıştığı sırada bıçakladığı polis memuru tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı polis memurları Mardin Devlet Hastanesi’ne, şüpheli Şerif K. ise Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye altına alındı. Yaralı polis memurlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA

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