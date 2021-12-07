İki sürücü köpeği ezip yoluna devam etti, o anlar kamerada

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki araç sürücüsü, sokak arasında yoldan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarparak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İlçenin Karamusa Mahallesi'nde yaşayan Olcay Kaya'nın köpeği yoldan karşıya geçmeye çalışırken önce bir otomobil çarptı. Köpeğe çarptığını fark eden sürücü yavaşlayarak bir süre köpeği dikiz aynasından izledi. Sonrasında olay yerinden uzaklaştı. Arkadan gelen başka bir sürücü ise yaralı köpeğin üzerinden geçerek durmadan hızlıca uzaklaştı. Köpek ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasından yaşanan olayı izleyen Olcay Kaya, sürücüleri vicdanlı olmaya çağırdı. İsmini “Pamuk” koyduğu köpeğin sahibi Olcay Kaya olay anlarını saniye saniye kameradan izledi. Köpeğine yardım edilse kurtarılabileceğini ifade eden Kaya, “Ufak yavruyken aldığım köpeğim Pamuk'a 8 ay bakabildim. Gece evden aradılar. Köpeğime araçların çarptığını söylendi. Hemen eve gelerek kamera kayıtlarını inceledim. Köpeğim Pamuk karşı yola geçmeye çalışırken bir otomobilin altında kaldığını, ardından gelen minibüsün durmayıp üzerinden geçmesiyle köpeğimiz öldü. İlk çarpan sürücü belediye veterineri Doğuş Özdil'i aramış. Olay sonrası köpeğimi alarak tedavi altına alındığını söylediler. Ama hayatını kaybetti.”

Sürücülerin ne olursa olsun çarpıp kaçmamaları gerektiğini söyleyen Kaya, “Sürücülere biraz daha duyarlı ve anlayışlı olmaya davet ediyorum. En azından arkadaki araç dursaydı köpeğim şuan yaşıyor olacaktı” dedi. (İHA)