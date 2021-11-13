İki Viking Kuşadası’nda

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na bu sabah saatlerinde yanaşan Norveç bayraklı Viking Sea ve Viking Venüs kruvaziyer gemileri ile bin 200 turist geldi.

Latif SANSÜR

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Akdeniz ve Ege turu çerçevesinde Kuşadası limanında bir araya gelen ikiz gemilerden inen turistlerin büyük çoğunluğunun Amerikalı olduğu öğrenildi. Gemi yolcularının bir bölümü Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi’ni ziyarete giderken, tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası Çarşısı’nı gezip, alışveriş yaptı. Akşam saatlerinde Kuşadası limanından hareket edecek gemilerin sonraki limanı Rodos Adası olacak.

YÜZER OTELLER

Her biri 465 kabini ile 930 yolcu taşıyan gemilerde 465 personel görev yapıyor. 10 günlük tur için 4 bin 599 dolar ödeyen yolcular, Yunan Adaları dışında sadece Kuşadası'nı geziyor. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, her iki gemi personelinin de çarşıya çıkıp alışveriş yapmasına izin verildiğini belirtti. Güngör, Kruvaziyer turizminin Aralık Ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

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