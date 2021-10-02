İki yıldır aranan gencin cesedi bulundu

Çorum’da geçtiğimiz günlerde bulunan cesedin 2 yıl önce “gezmeye gidiyorum” diyerek evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 21 Mücahit Bolat’a ait olduğu ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

12 Eylül 2021 tarihinde Çomar Barajı'na balık tutmak için giden bir grup, barajda erkek cesedi olduğunu fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin 29 Aralık 2019 yılında “gezmeye gidiyorum” evden ayrılan Mücahit Bolat'a ait olma ihtimali üzerine güvenlik görevlileri gencin ailesine haber verdi ancak ailesi cesedi teşhis edemedi.

OTOPSİDE BELİRLENDİ

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cesedin Mücahit Bolat'a ait olduğu tespit edildi. Adli işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Bolat'ın cenazesi toprağa verildi. İHA

İlginizi Çekebilir Meyve toplamaya gittiler, ceset buldular