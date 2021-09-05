İkiye bölünen otomobilden yaralı çıktılar

Afyonkarahisar’da Köpeğe çarpmamak için manevra yapan ve kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki direğe çarptı. Kazanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde bulunan iki kişi ağır yaralandı.

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Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay Meslek Yüksek Okulu kavşağından Çay istikametine seyir halinde bulunan otomobilin sürücüsü, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil orta refüjdeki direğe çarptı.

İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir yarısı yolda kalırken diğer yarısı 5 metre uzağa savruldu. Kaza sonrası iki kişi ikiye bölünen araçtan şans eseri yaralı olarak kurtarılırken olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)