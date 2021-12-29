İkiye bölünmüş otomobilden sağ çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek sokak lambasına çarpan sürücü, ikiye bölünmüş otomobilden sağ çıktı.

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Kaza, Çınarlık Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten evine döndüğü öğrenilen Metin Ç. yönetimindeki 52 DR 282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sesi duyan çevredekiler, kaza mahalline giderek sürücüye yardım etmek istedi. Bu sırada kaza sonrası ikiye bölünen araçta vücudunun üst kısmı dışarı savrulan ve ayakları otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kısa sürede çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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