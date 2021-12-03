İkna çalışması sonucu PKK’dan kaçan 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’da çözülmenin devam ettiği vurgusu yapılarak, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 187’ye yükseldi” ifadelerine yer verildi. DHA