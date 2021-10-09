İlk maaşını annesine verecekti, trafik terörüne kurban gitti

Hatay İskenderun'da gece vardiyasından çıkan 19 yaşındaki İpek Akın adlı genç kız, evine gitmeye çalıştığı sırada aracın çarpması sonucu olay yerinde can verdi.

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Kaza, İskenderun İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde gece yarısı meydana geldi. Özel bir firmada kısa bir süre önce işe başladığı öğrenilen 19 yaşındaki İpek Akın, gece vardiyasından çıkarak evine gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil genç kıza hızla çarparak kaçtı.

Yerde yatan genç kızın yardımına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan İpek'e ilk müdahaleyi yaptı. Ağır şekilde yaralanan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 ay önce işe başladığı belirtilen İpek, mesai arkadaşları ile sohbeti esnasında alacağı ilk maaşını annesine vermeyi planladığını anlatmıştı.

Genç kızın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derinden üzerken, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İHA