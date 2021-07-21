İmamoğlu’ndan Balkanlar’da kurban organizasyonu: 4 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Balkanlar'daki kurban organizasyonu için CHP'li İBB Meclis Üyesi Orhan Çakır, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık'tan oluşan heyet bölgeye gitti. Üsküp, Prizren, Manastır, Priştina ve Saraybosna'da ziyaretler düzenleyen heyet, Prizren'de Osmanlı Padişahı Sultan 1.Murad türbesini, Manastır'da Atatürk'ün okuduğu Askeri İdadi'yi, Ohrid'de Halveti Hayati Tekkesi ile Zeynel Abidin Paşa Camisi'ni gezdi.

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ: GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİK

Üsküp Devlet Radyosu'na konuk olan İBB Meclis Üyesi Orhan Çakır, “Başkanımız bizi yolcu ederken, ‘Oradaki tüm dostlarımıza selamlarımızı iletin. Balkanlarda sadece kurban kesip dağıtmaya değil gönüller yapmaya geldiğimizi de ifade edin' dedi. Bu güzel coğrafyaya, eğitim, kültür ve gençlik politikaları anlamında daha çok dokunacağız” ifadelerini kullandı.

4 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNE DAĞITILDI

Organizasyon kapsamında, Makedonya Üsküp'te 50 büyükbaş, Bosna Hersek Saraybosna'da ise 300 küçükbaş hayvan kurban kesimi yapıldı. Kesilen kurbanlıklar, yine Balkan coğrafyasından temin edildi. Kesilen hayvanların etleri Balkanlar'daki 4 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı. Organizasyonun Saraybosna ayağında kesilen kurbanların 100 tanesi ise yoksul ve kimsesizlere yemek hizmeti sağlayan bir aşevine bağışlandı. Organizasyonun önümüzdeki yıllarda Karadağ, Kosova, Bulgaristan, Arnavutluk gibi ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilerek yapılması hedefleniyor.