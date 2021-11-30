İnşaat işçileri şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı: O anlar kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de inşaatta çalışan işçiler, şiddetli lodos nedeniyle zor anlar yaşadı. İşçilerin inşaatta çalıştığı sırada üst katlardaki iskele uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu. Canlarını zor kurtaran işçilerin zor anları kameraya yansıdı.

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İstanbul’da etkili olan lodos, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’ndeki inşaat işçilerine zor anlar yaşattı. Şiddetli lodos nedeniyle büyük tehlike atlatan inşaat işçileri, uçmamak için duvarların arkasına sığınıp, birbirlerine sarıldı.

İşçilerin üzerinde çalıştığı iskele ve tuğlalar da rüzgara daha fazla dayanamayarak uçtu. İşçiler rüzgardan alt katlara inerek kurtulurken, yaşanan o zor anlar bir işçinin cep telefonunu kamerasına böyle yansıdı. İHA

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