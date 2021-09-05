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İnşaatta yanan çöpleri söndürmeye çalışan kişi yandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tutuşan çöpleri söndürmeye çalışan bir kişi yanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

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İnşaatta yanan çöpleri söndürmeye çalışan kişi yandı

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Akçay Mahallesi 205. Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaatta bilinmeyen nedenle çöpler tutuştu.

Bu sırada çöpleri söndürmeye çalışan kişide yandı. Görenlerin ihbarı üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yangın büyümeden söndürülürken, yaralanan kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)