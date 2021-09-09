İnternetten kredi verme bahanesiyle dolandırdılar
Kocaeli'de, kurdukları internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşları kredi verme vaadiyle kandırıp dolandıran kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla bugün Körfez Adliyesine sevk edildi. (DHA)