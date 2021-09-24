İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesine ilişkin davada 5 sanığa tahliye

Levent’te İranlı muhalif Mesud Molavi Vardanjani’nin öldürülmesine ilişkin görülen davanın 2. duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Abdulvahhab Koçak, Cengiz Akın, Veli Sarı, ve Sıavash Abazarı Shalamzari'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, diğer tutuklu sanıklar Amın Parvazı, Birol Özdemir, Seyed Mohammad Reza Razavi, Sına Forouhar ve Houtan Khezerlou'nun ise tahliyesine karar verdi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Levent'te 14 Kasım 2019'da Kanyon AVM önünde iddiaya göre İranlı muhalif Mesud Molavi Vardanjani, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin talimatıyla öldürülmüştü.

İran’da ‘harika çocuk’ olarak bilinen Vardanjani'nin, sosyal medya hesaplarından İran rejimi hakkında eleştirel paylaşımlar yaptığı biliniyordu. İran'da siber güvenlik ve İHA uzmanı olarak görev yapan Vardanjani, 2018'in Mart ayında Türkiye'ye kaçmıştı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu 8 sanık, jandarma eşliğinde mahkemede hazır edildi. Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen tutuklu sanık Abdulvahhab Koçak ise Covid pozitif olduğu gerekçesiyle mahkemeye katılmadı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

“SERBEST BIRAKILMAMIZ İÇİN DİPLOMAT MI OLMAMIZ GEREKİYOR”

Mahkemede savunma yapan, Sanık Cengiz Akın, “Yapmadığım bir suçtan dolayı yargılanıyorum. Tehdit altındayım. Bakırköy Savcılığı’na da yazdım. Tutuklandığım dosya nedeniyle, Zindaşti’yle anıldığım için saldırıya uğradım. İranlı diplomat serbest bırakıldı. Serbest bırakılmamız için diplomat mı olmalıyız? Suçsuzum, içerdeyim. Adam salıverilmiş, zerre kadar suçu olmayanı burada tutuyorsunuz. Sanıklardan Veli hariç, kimseyi tanımıyorum. Yemin ederim suçsuzum” ifadelerini kullandı.

NASIRZADE'NİN AVUKATLARI DÜŞME TALEP ETTİ, MAHKEME REDDETTİ

Vardanjani cinayetinin iki numaralı sanığı olarak kayıtlara geçen İran'ın eski İstanbul 2. konsolosu firari Reza Nasırzade'nin avukatları, müvekkilleri yönünde düşme kararı verilmesi için mahkemeye dilekçe sudu. Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, düşme verilmesi talebini reddetti.

Nasırzade, 8 Şubat 2021'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Tahliye istemiyle mahkemeye sevk edilen Nasırzade, tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Ancak daha sonra tahliye edilmişti. Tahliye edilen Nasırzade, cezaevinden çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

5 KİŞİYE TAHLİYE, 4 KİŞİYE TUTUKLULUĞUN DEVAMI

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Abdulvahhab Koçak, Cengiz Akın, Veli Sarı, ve Sıavash Abazarı Shalamzari’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, diğer tutuklu sanıklar Amın Parvazı, Birol Özdemir, Seyed Mohammad Reza Razavi, Sına Forouhar ve Houtan Khezerlou’nun ise tahliyesine karar verdi.

Tahliyelerine karar verdiği sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar veren mahkeme, olay günü, cinayetin işlendiği yere, Abdulvahap Koçak ile birlikte gittiği ve İran istihbaratına köstebeklik yaptığı iddia edilen Ali Esfanjani hakkında yakalama emri olduğunu belirten mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme, firari sanıklar Naci Şerifi Zindaşti ile Alı Esfanjanı hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emirlerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

CENGİZ AKIN’IN TUTUKLULUK KARARINA ŞERH

Tutukluluk halinin devamına karar verilen Cengiz Akın tepki göstererek, “İranlıları bıraktınız. Böyle bir karar olamaz. Ayıp ya” dedi.

Cengiz Akın’in tutuklu kaldığı süre nedeniyle, tahliye edilmesi görüşünde olduğunu belirten mahkeme başkanı, tutukluluk kararına şerh koydu.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, Reza Nasırzade ile Zindaşti’nin de aralarında bulunduğu 5’i Türk 11’i İranlı 16 kişi hakkında, ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirme', ‘tasarlayarak öldürmeye iştirak', ‘tasarlayarak öldürme', ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etme', ‘olası kast ile yaralama' ve ‘resmi belgede sahtecilik' suçlarından değişen oranlarda hapis cezaları istendi.