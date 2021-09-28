İş adamının moteline çöken çeteye operasyon

İstanbul'da gasp, dolandırıcılık, nitelikli yağma gibi konulara karışan bir suç örgütüne düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Büyükçekmece’de bir iş adamına ait moteli zorla aldıkları, satışını yaptıkları bir tekneye çöktükleri öne sürüldü.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Geçtiğimiz nisan ayında Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Bakırköy'de faaliyet gösteren, elebaşılığını Ö.K.’nin yaptığı bir suç örgütüne operasyon düzenleyen polis, şebekeyle bağlantılı farklı şüphelilere daha ulaştı.

MOTEL HİSSESİNE ÇÖKTÜ

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Büyükçekmece'de bir iş adamının motel hisselerini tehdit ve zor kullanarak ele geçirdikleri anlaşıldı. Başka bir iş adamına da tekne satan daha sonra ise tehditle geri aldıkları iddia edilen çete üyelerinin, “Yağma”, “Yağma Amaçlı Tehdit”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Dolandırıcılık” suçlarına karıştıkları belirtildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmalarda 7 şüpheli belirlenirken, çetenin çökertilmesi için bu sabah düğmeye basıldı. Organize polisi İstanbul, Bartın ve Karabük illerinde eş zamanlı düzenlenen baskında 7 şüpheliyi de gözaltına aldı.