İş makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iş makinesinin içine düşen işçi Tugay Ersoy (27) hayatını kaybetti.

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Kaza akşam saatlerinde Tosya ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Sapaca köyü mevkisinde bulunan beton üretim fabrikasında meydana geldi.

Özel bir şirkete ait beton üretim fabrikasında çalışan Tugay Ersoy, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek beton miksere dolum yapan iş makinesinin içine düştü.

Kazayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ersoy, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ersoy’un cansız bedeni, savcılığın incelemesinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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