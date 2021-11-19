İş yerinde gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi

Van'da, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 281 adet tıbbi ilaç ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı tıbbi ilaç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 281 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. DHA

İlginizi Çekebilir İlaç artık ‘yalvara yalvara' temin ediliyor