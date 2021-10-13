İşçi kılığında soygun kamerada

İstanbul Büyükçekmece ilçesinde park halindeki bir tırdan 1 ton 500 kilo fındığı çalan şüphelilerden biri yakalandı. Zanlının, daha sonra 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi ve kalıp çaldığı ortaya çıktı. Kendilerine inşaat çalışanı süsü vermek için ‘işçi yeleği’ giyen hırsızların, konteynerdeki 100 bin lira tutarındaki inşaat malzemelerini çalma anları kameraya yansıdı.

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13 Eylül'de Büyükçekmece'de Çatalca Yolu üzerindeki kamyon parkında park halindeki bir tırın dorsesinden 1 ton 500 kilogram civarında fındık, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Failler kayıplara karışırken, olaydan iki gün sonra 15 Eylül'de bu kez Karaağaç Mahallesi Dr. Hasan Akgün Caddesi üzerinde inşaat alanında bulunan bir konteynerden 100 bin lira tutarında inşaat malzemesi çalındı.

FINDIKTAN SONRA İNŞAAT MALZEMESİ DE ÇALMIŞLAR

İddiaya göre, son hırsızlık olayı 28 Eylül'de Ulus Mahallesi Çatalca yolu üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, yapı sahasındaki inşaat kalıplarını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Artan hırsızlık olayları üzerine geniş çaplı inceleme başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürdürülen çalışma sonucunda olayın faillerinin tespiti için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin araçla olay yerlerine geldikleri ve üzerlerinde “iş yelekleri” bulunduğu belirlendi. Hırsızlık olayında kullanılan minibüsün plakasından faillerin tespiti için çalışma genişletildi.

Araç plakası üzerinden yapılan araştırmalarda olayın şüphelilerinden olduğu tespit edilen K.S. (51), önceki gün Esenler ilçesi Tuna Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Fındık ve inşaat malzemesi hırsızı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, diğer faillerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İŞÇİ YELEĞİYLE SOYGUN

Olayın baş şüphelisi K.S., polisteki işlemlerinin ardından “Otodan Hırsızlık” ve “Açıktan Hırsızlık” suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevinde konuldu.

Öte yandan, 1 ton 500 kilo fındık ile inşaat malzemelerinin çalınma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, park halindeki fındık yüklü tırın yanına gelen hırsızlar, kullandıkları minibüsü tır dorsesinin arkasına yanaştırdıkları ve kasadaki fındıkları çaldıkları görülüyor.

Bir başka güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise bu kez ‘inşaat çalışanı' süsü vermek için ‘işçi yeleği' giyen hırsızların, konteynerdeki inşaat malzemelerini hırsızlık olaylarında kullandıkları, aynı minibüse güçlükle yükleyerek olay yerinden kaçtıkları görülüyor. (İHA)