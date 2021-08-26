IŞİD ve El Kaide propogandacılarına operasyon

Sosyal medya üzerinden terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'yle bağlantılı cihatçı gruplar adına tehdit ve propaganda paylaşımlarında bulunan şüphelilere İstanbul Polisi operasyon düzenledi. Baskında 5 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri silahlı terör örgütü IŞİD üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda bazı şüphelileri belirledi. Şüphelilerin, terör eylemlerinin gerçekleştiği çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. TEM ekiplerinin takibindeki şüphelilerin, IŞİD veya El Kaide bağlantılı cihatçı örgütler adına tehdit ve propaganda amaçlı paylaşımlar yaptıkları öğrenildi.

Araştırmaların ardından, 7 ilçede 9 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. TEM operasyon timi ve özel harekat polisinin de katıldığı baskında 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.