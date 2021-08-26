Haberler - Günün İçinden

IŞİD ve El Kaide propogandacılarına operasyon

Sosyal medya üzerinden terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'yle bağlantılı cihatçı gruplar adına tehdit ve propaganda paylaşımlarında bulunan şüphelilere İstanbul Polisi operasyon düzenledi. Baskında 5 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM
Yayınlanma: Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri silahlı terör örgütü IŞİD üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda bazı şüphelileri belirledi. Şüphelilerin, terör eylemlerinin gerçekleştiği çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. TEM ekiplerinin takibindeki şüphelilerin, IŞİD veya El Kaide bağlantılı cihatçı örgütler adına tehdit ve propaganda amaçlı paylaşımlar yaptıkları öğrenildi.

Araştırmaların ardından, 7 ilçede 9 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. TEM operasyon timi ve özel harekat polisinin de katıldığı baskında 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı İlginizi Çekebilir İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
çatışma El Kaide IŞİD istanbul operasyon ÖZEL HAREKAT Polis Propaganda sosyal medya Terör terör örgütü