İSKİ’den atıksu arıtma tesisi açıklaması

İSKİ, "Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin iptali, hem Haliç'i korumuş hem de İdaremizin bütçesinin verimsiz bir yatırıma aktarılmasını engellemiştir. İSKİ Genel Müdürü Mermutlu'nun ifade ettiği 16 tesis içerisinde kesinlikle Silahtarağa bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

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İSKİ’den yapılan açıklamada, “Genel Müdürümüzün açıklamaları ile yapımı iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi arasında bir ilişki kurmak mümkün değildir” denildi. İstanbul’da atıksu arıtma oranının yüzde 99 olduğu belirtilen İSKİ açıklamasında, “Arıtmada niteliğin arttırılması gerektiği de açıktır. İdaremiz, bu amaçla çalışmalarına devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

TESİSLERDE SON DURUM

Tesislerde son duruma ilişkin İSKİ’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*2020 yılında Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2. Kademesi hizmete alınmıştır.

*Baltalimanı Atıksu Ön Arıtma Tesisi’nin biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi çalışmalarında sona yaklaşılmıştır.

*Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. Kademe İnşaatı devam etmektedir. Önümüzdeki yılbaşında hizmete alınacaktır.

*Yine Yenikapı Atıksu Ön Arıtma Tesisi’nin biyolojik arıtmaya çevrilmesi işi ihale edilmiş olup çalışmalar sürmektedir.

*Bununla birlikte, İdaremiz, yüzde yüz biyolojik ve ileri biyolojik arıtma hedefiyle çalışmaktadır. Baltalimanı’ndaki çalışmalar ile, Küçükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi’ne giden atıksuları, Ambarlı ve Ataköy ileri biyolojik atıksu tesislerine aktaracak Ataköy ve Ambarlı atıksu tünelleri tamamlandığında, biyolojik ve ileri biyolojik atıksu arıtma oranı yüzde 65 düzeyine yükselecektir.

*Bahse konu 16 atıksu arıtma tesisi ve atıksu tünelleri tamamlandığında bu oran yüzde 100 olacaktır.

“BÜTÇENİN VERİMSİZ BİR YATIRIMA AKTARILMASI ENGELLENDİ”

Silahtarağa’ya yapılması düşünülen tesisin iptaliyle ilgili de açıklamada bulunan İSKİ, şu ifadeleri kullandı:

* Geçmişte Silahtarağa’ya yapılması düşünülen tesis ise, hem yapımı hem de işletmesi oldukça pahalı bir sistemde planlanmıştır. Tesis, arıtılmış dahi olsa atıksularını Haliç’e deşarj edecektir. Oysaki Haliç, hiç bir şekilde alıcı ortam olarak düşünülmemiştir.

* Arıtılmış dahi olsa, Haliç’e deşarj edilecek atıksular burada kirliliğe sebebiyet verecektir. Halihazırda bu bölgenin atıksuları, Yenikapı ve Baltalimanı atıksu arıtma tesisilerinde arıtılmakta ve bu 2 tesisin de biyolojik arıtmaya dönüştürülme çalışmaları devam etmektedir.

* Tüm bu gelişmeler gözönüne alındığında, Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin iptali, hem Haliç’i korumuş hem de İdaremizin bütçesinin verimsiz bir yatırıma aktarılmasını engellemiştir.

Son olarak İSKİ Genel Müdürü’nün açıklamasına yönelik şunlar denildi:

* İSKİ Genel Müdürü Mermutlu’nun ifade ettiği 16 tesis içerisinde kesinlikle Silahtarağa bulunmamaktadır. Mermutlu’nun açıklamaları dikkatlice incelendiğinde, bahse konu tesise neden ihtiyaç olmadığı 10 başlık altında irdelenmiş, bundan sonra da neden ihtiyaç duyulmayacağı net bir şekilde ortaya konulmuştur.

* Sonuç olarak Genel Müdürümüz Raif Mermutlu’nun açıklamalarının bu perspektiften değerlendirilmesi, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.