Isparta’da gece kulübünde kavga: 4 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir gece kulübünde çıkan kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Tabaklar Mahallesindeki bir gece kulübünde gerçekleşti. İsmail Y., Osman K. ile Mustan M., oğulları Halil ve Bekir M., İlhan A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. İddiaya göre olayın büyümesi üzerine İsmail Y. ve Osman K., üzerlerinde bulunan bıçakla karşı gruba saldırdı.

Olayda Mustan M., oğulları Halil ve Bekir M. ile İlhan A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırganlar ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı. DHA

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