Issız adaya bırakılan yavru kediler kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesi Altınkum açıklarında ıssız bir adaya bırakılan 3 yavru kedi, Didim Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

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Didim'de, Altınkum sahiline yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan ıssız adaya bırakılan, açlık ve susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan yavru kedilerin yardımına Didim Belediyesi yetişti.

Ada'da yavru kedilerinin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri ve diğer birimlerden personellerin katılımıyla ekip kuruldu. Altınkum sahilinden bir tekne ile ıssız adaya hareket eden belediye görevlilerini küçük kediler karşıladı.

MAMA VE SU VERİLDİ

Ne kadar süredir adada oldukları bilinmeyen 3 yavru kediye ilk olarak yiyecek ve su verildi. Ardından görevliler tarafından alınarak Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.Yavruların kim tarafından, ne amaçla bırakıldıkları öğrenilemedi.