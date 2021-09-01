İstanbul Adliyesi’nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde 2021-2022 adli yılı açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, “Hukuk çerçevesinde ve vicdanımızın sesini dinleyerek görevimizi yaptığımız sürece, atalarımıza minnet ve şükran borcumuzu kendi açımızdan kısmen de olsa yerine getirmiş olacağız” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın C kapısı girişinde bulunan Atrium alanında düzenlenen törene, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bakırköy, Büyükçekmece ve Küçükçekmece Adliyeleri Başsavcıları, İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Adli tatilin bitmesiyle bugün başlayan 2021-2022 adli yılı açılışı töreninde konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul’un dünyanın çekim merkezlerinden birisi olduğunu belirterek “İstanbul, kaliteli bir yargı hizmetini hak etmektedir. Bizlere düşen ise bunu sağlamak ve elimizden geldiğince çaba göstermektir. Bu aziz şehre ve insanlarına adalet hizmeti sunmak bizlere nasip oldu. Bunun bilinciyle işlerimize en iyi şekilde konsantre olmamız gerekiyor.” dedi.

“AVUKATLAR SAYGIYI HAKEDİYOR”

İstanbul'da, hakim-savcılar ile birlikte avukatların da adaletin tecellisinde görev yaptığını vurgulayan Yılmaz, “Avukatlarımız, zor şartlarda mesleklerini icra ettikleri, adaletin tecellisine hizmet ettikleri ve ekmeklerini taştan çıkardıkları için ayrıca takdir ve saygıyı hakkediyorlar.” ifadesinde bulundu.

“TECRÜBELİ HAKİM-SAVCI KADROSUNA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ŞANSLIYIZ”

Başsavcı Yılmaz devamında şunları söyledi:

* Hukuk olsun ceza olsun, çözümü, yoğun çaba ve zaman gerektiren, iç içe geçmiş birden fazla ihtilafı barındıran dosyalar, İstanbul gibi ticaret ve sanayinin merkezi bir şehirde sıkça rastlanmaktadır.

* Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, İstanbul'un çetin hayat şartlarında yoğrulmuş, hukuki bilgi bakımından donanımlı ve tecrübeli hakim-savcı kadrosuna sahip olduğumuz için şanslıyız.

“TÜM YARGI MENSUPLARIMIZIN YENİ ADLİ YILINI TEBRİK EDİYORUM”

* Hukuk çerçevesinde ve vicdanımızın sesini dinleyerek görevimizi yaptığımız sürece, atalarımıza minnet ve şükran borcumuzu kendi açımızdan kısmen de olsa yerine getirmiş olacağız.

* Tüm yargı mensuplarımızın yeni adli yılını tebrik ediyor, bu vesileyle sağlık, huzur, adalet dolu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum.