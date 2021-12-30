İstanbul İtfaiyesi’nden elektrikli ısıtıcı uyarısı
İstanbul İtfaiyesi, evlerde elektrikli ısıtıcı kullanan vatandaşları olası yangınlar konusunda uyardı. Isıtıcıların yangına sebebiyet vermemesi için evdeki malzemelerden en az 1 metre uzakta tutulması çağrısında bulundu.
İBB İstanbul İtfaiyesi, sosyal medya hesabından elektrikli ısıtıcı kullanan vatandaşları olası yangınlar konusunda uyararak, yangın önleyici tedbirleri açıkladı.
Alınması gereken tedbirler şu şekilde sıralandı:
*Infrared ısıtıcılar ile her hangi bir nesne arasında en az 1 metre mesafe olmalıdır.
*Isıtıcıyı kullanmadan önce mutlaka güvenlik talimatlarını okuyunuz.
*Cilt ile temasından kaçınınız.
*Evcil hayvan ve çocukların olduğu kullanım alanlarında cihazları sabitleyiniz. Sabitleyemediğiniz cihazları yetişkinlerin olmadığı ortamlarda kullanmayınız.
*Çoklu kablolar ve uzatma kabloları kullanmayınız.
*Ürününüzün TSE belgeli olmasına özen gösteriniz.
*Kullanıldığı alanlarda yangın söndürme cihazı bulunması gereklidir.
*Elektrikli ısıtıcılarınızı çamaşırhane, banyo gibi nemli alanlarda kullanmayınız.
*Isıtıcıyı prizden çekmeden önce kapalı konuma getiriniz. Fişi çekerken, prizden tutarak çekiniz. Kesinlikle kablodan tutarak çekmeyiniz.