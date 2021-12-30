İstanbul İtfaiyesi’nden elektrikli ısıtıcı uyarısı

İstanbul İtfaiyesi, evlerde elektrikli ısıtıcı kullanan vatandaşları olası yangınlar konusunda uyardı. Isıtıcıların yangına sebebiyet vermemesi için evdeki malzemelerden en az 1 metre uzakta tutulması çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB İstanbul İtfaiyesi, sosyal medya hesabından elektrikli ısıtıcı kullanan vatandaşları olası yangınlar konusunda uyararak, yangın önleyici tedbirleri açıkladı.

Alınması gereken tedbirler şu şekilde sıralandı:

*Infrared ısıtıcılar ile her hangi bir nesne arasında en az 1 metre mesafe olmalıdır.

*Isıtıcıyı kullanmadan önce mutlaka güvenlik talimatlarını okuyunuz.

*Cilt ile temasından kaçınınız.

*Evcil hayvan ve çocukların olduğu kullanım alanlarında cihazları sabitleyiniz. Sabitleyemediğiniz cihazları yetişkinlerin olmadığı ortamlarda kullanmayınız.

*Çoklu kablolar ve uzatma kabloları kullanmayınız.

*Ürününüzün TSE belgeli olmasına özen gösteriniz.

*Kullanıldığı alanlarda yangın söndürme cihazı bulunması gereklidir.

*Elektrikli ısıtıcılarınızı çamaşırhane, banyo gibi nemli alanlarda kullanmayınız.

*Isıtıcıyı prizden çekmeden önce kapalı konuma getiriniz. Fişi çekerken, prizden tutarak çekiniz. Kesinlikle kablodan tutarak çekmeyiniz.

İlginizi Çekebilir Şanlıurfa'da trafoda patlama sonrası yangın!