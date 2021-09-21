İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul Merkezli 8 ilde FETÖ/PDY’nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan TSK’da aktif görevde olan bir subay, bir astsubay ve iki askeri personel olmak üzere 25’i gözaltına alındı.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

TSK MENSUPLARI DAHİL 33 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Bu çalışmalar sonucunda, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör-büfe telefonlarından aranan ve görevde olan bir subay, bir astsubay ile 2 askeri personel ve TSK'dan ihraç edilmiş 29 askeri personel ile mahrem imam olduklarına dair haklarında beyan bulunan biri ihraç öğretmen, biri özel sektör çalışanı olmak üzere toplamda 33 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul merkezli 8 ilde yapılan eşzamanlı operasyonlarla 25 kişi gözaltına alındı.