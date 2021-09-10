İstanbul merkezli IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren, IŞİD, HTŞ gibi terör örgütlerine maddi finansman sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. İstanbul merkezli olmak üzere 6 ayrı ilçe ile Manisa ve Hatay’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan şüpheliler hakkında, “6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanununa Muhalefet Etme” ve “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği” suçlarından işlem yapılarak adli makamlara sevk edileceği belirtildi.