İstanbul’da 15 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

Bu İstanbul’da kaçak alkol üreten bir şebekeye jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskında, 3 bin litre metil, 12 bin litre etil alkol ele geçirildi. Baskında 2 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirildi.

Sahte içki sebebiyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için kaçak alkol üretenlere yönelik çalışma yapan ekipler bazı şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin Küçükçekmece'de bir adreste alkol ürettikleri belirlendi.

15 BİN LİTRE ALKOL

Ekipler yapılan çalışmanın ardından adrese operasyon düzenledi. Baksında 3 bin litre metil alkol,12 bin litre etil alkol ve 10 bin boş plastik bidon ile çok sayıda sahte içki etiketi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda alkol damıtmak için kullanılan makinelere de el konuldu. Baskında, R.Ü.ve E.H. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

JANDARMA UYARDI

Şüphelilerin alkolü İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaşan Jandarma yetkilileri sahte içki konusunda uyardı. Sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmaması gerektiğini belirtilen uyarıda, şüphelenilen herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya “174” Alo Gıda İhbar Hattına ulaşılması gerektiği ifade edildi.