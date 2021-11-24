İstanbul’da 17 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İstanbul'da polis ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenledi. 17,6 ton nargile tütünü ile 66 bin 100 dal dolu makoron ele geçirildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, teknik araçlarla izleme sonucunda belirlenen bir kısım şüphelilerin toplu kaçakçılık suçunu işledikleri tespit edildi.

Tütün kaçakçılığı yapan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17,6 ton kaçak nargile tütünü ile 66.100 dal dolu makoron ele geçirildi. Takibi yapılan 13 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul ve Antalya’da toplamda 16 adrese bu sabah 05:30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

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