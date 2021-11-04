İstanbul’da 190 bin liralık hırsızlık: O anlar kamerada

Bayrampaşa'da taşıyacaklarını söyledikleri 190 bin lira değerinde çocuk giyim eşyasını çalan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Bayrampaşa’da polise başvuran M.Ç. adlı iş adamı, 190 bin lira değerindeki çocuk giyim eşyasının taşımacılığını yapmaları için anlaştığı kişiler tarafından eşyalarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin izini sürdü.

Kamera görüntülerinde şüphelilerin araçlarına yükledikleri çuvallarla mal sahibinin yanından ayrıldıkları görüldü.

Şüphelilerin daha sonra eşyaları gideceği yer yerine başka bir alana götürdükleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin çaldıkları eşyaları kamyonetten indirdikleri anlar ise başka bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin sorgusu Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin çaldığı 15 çuval içindeki çocuk giyim eşyaları bulunarak sahibi olan M.Ç.’ye teslim edildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Ömer İ.(28) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tayfun D.(24) ile Murat Ç.(29)’a adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı. (DHA)

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