İstanbul’da 250 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Eyüpsultan'da polis ekiplerinin üç farklı adrese düzenledikleri operasyonda 250 bin adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Eyüpsultan’da üç farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonlarda bir evde yapılan aramada 250 bin adet satışa hazır uyuşturucu hap ele geçirildi.

Depo olarak kullanılan bir başka adreste ise uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde, baskı makinesi, hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. DHA

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