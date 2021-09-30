İstanbul’da bir kişinin silahla vurulması olayında kamera görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane'de, geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda 40 yaşındaki adamı, kendine sürekli arkadaşlık teklif ettiği için vurduğunu iddia eden 19 yaşındaki kadının, saldırıyı bir trafik kazasında yaşadıkları tartışma sonrası gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Kaza anları ve kadının elinde tabancayla asansöre binmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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Seyrantepe Barbaros Caddesi’nde geçtiğimiz pazar günü saat 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, 19 yaşındaki E.V., yaşanan bir tartışmanın ardından 40 yaşındaki B.D.’yi tabancayla sol bacağından yaraladı. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan B.D. burada tedavi altına alındı.

Saldırının ardından kaçan E.V., bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde B.D.’yi kendisine sürekli arkadaşlık teklifi yaptığı için vurduğunu iddia eden E.V., çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TRAFİK KAZASI SONRASI TARTIŞMA YAŞAMIŞLAR

E.V.’nin, B.D.’yi kendisine sürekli arkadaşlık teklifi ettiği için vurduğunu iddia etmesine rağmen birbirlerini tanımadıkları ortaya çıktı. İkili arasındaki tartışma ve silahlı saldırının, E.V.’nin motosikletle B.D.’nin otomobiline çarpması sonucu yaşanan trafik kazası sonrası gerçekleştiği öğrenildi.

İddiaya göre, B.D., eşi ve çocuklarıyla birlikte, ziyaretlerine geldiği kayınvalidesinin oturduğu siteye otomobiliyle giriş yaptığı sırada, yokuş aşağı inen E.V.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

İki sürücü kendi aralarında anlaşırken, B.D. siteye girmek için yoluna devam etti. B.D., kayınvalidesinin oturduğu binanın önünde aracını park ettiği sırada bu kez E.V.’nin annesi yanına geldi.

E.V. ile B.D. karşılıklı konuşurken aralarında tartışma çıktı. Sitenin güvenlik görevlileri ile diğer sakinlerin araya girmesinin ardından tartışma büyümeden sona erdi.

“ANNEME NASIL BAĞIRIRSIN DİYEREK ATEŞ ETTİ”

B.D., kayınvalidesinin oturduğu daireye çıkarken, E.V. bir arkadaşını yanına alarak motosikletle siteden ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar siteye gelen E.V., telefonla aradığı B.D.’den bina önüne gelmesini istedi.

Teklifi reddedilen E.V., binaya girerek B.D.’nin kayınvalidesinin oturduğu kata çıktı. E.V., dairenin önünde kendisini bekleyen B.D.’yi görünce, ‘sen benim anneme nasıl bağırırsın’ diyerek belinden çıkardığı tabancayla bir el ateş etti. B.D., kurşunun sol bacağına isabet etmesiyle yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası yardıma giden site güvenlik görevlisi Hüseyin D. “Burada tacizlik bir olay olmadı, görmedim. Yalan da söylemenin bir anlamı yok. Sadece ‘motorun bir şeyi yok filan dediler’ aralarında. Kız da ‘ben yaptıracağım arabanı’ dedi. ‘Tamam kardeşim’ dedi aracına vurulan arkadaş, ‘cana gelmesin’ dedi. Çıktılar oraya gittiler. Sonra orada münakaşa oluyor. Eve gidiyor. Olayı gerçekleştiriyor. Olay bundan ibaret. Taciz ben göremedim burada. Sonra burada durdurdum tekrar konuştum. ‘Yapmayın komşuyuz burada’ dedim. Olay bu. Binanın içinde vuruyor, kaçıyor ve gidiyor” diye konuştu.

Trafik kazası ve sonrasında yaşanılanlar olayın gerçekleştiği sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, B.D., otomobiliyle sitenin giriş kapısına yöneldiği sırada, yokuş aşağı inen E.V.’nin kullandığı motosikletin araca çarptığı görülüyor.

İki sürücü bir süre konuştuktan sonra ayrılıyor. Bir süre sonra E.V. motosikletle siteye tekrar giriş yapıyor. Asansörün önünde belindeki tabancayı çıkarıp kontrol eden E.V. ardından B.D.’nin bulunduğu kata çıkıyor. DHA