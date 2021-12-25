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İstanbul’da Bizans dönemine ait 200 tarihi sikke ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla; Bizans dönemine ait 200 adet tarihi sikke ele geçirildi. Tarihi sikkeleri satmaya çalışan 3 şahıs gözaltına alındı.

Yayınlanma: 09:48 - 25 Aralık 2021 Güncellenme:
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 3 şüpheli şahsın yasadışı yollarla temin ettikleri tarihi eserler için müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takip neticesinde; şüphelilerin Çatalca ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; şüphelileri Çatalca ilçesi Muratbey mahallesindeki tır parkında yakaladı. Şahısların üst aramasında 200 adet tarihi sikke ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Ele geçirilen 200 adet sikke İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne incelemesi için teslim edildi. Yapılan inceleme sonucunda sikkelerin Bizans Dönemine ait bronz sikke oldukları tespit edildi. Yakalanan 3 şahıs, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. İHA

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