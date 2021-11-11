İstanbul’da ‘Botoks’ operasyonu

İstanbul’da internet üzerinden sahte estetik dolgu ve botoks malzemesi satılan 2 adrese polis ekiplerince baskın düzenlendi. Eczanede satılması gerekirken, sağlıksız koşullarda depolanarak piyasa sürülen ürünlerin 1 milyon 35 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

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Operasyon, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri internet üzerinden sahte estetik dolgu malzemesi ve botoks işleminde kullanılan ürünler satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmalarda, internetten satışı yapılan ürünlerin Ataşehir ve Ümraniye'deki 2 adresten gönderildiği belirlendi.

GÜZELLİK MERKEZİ

Polis ekipleri Ataşehir’deki adresin, yasa dışı kurulmuş bir güzellik merkezi olduğunu tespit etti. Rezidans içerisinde kiralanmış bir dairenin dönüştürüldüğü güzellik merkezinde zayıflama ve yağ alma işlemleri yapıldığı belirtildi.

4 BİN 264 ÜRÜN

Polis ekipleri 10 Kasım'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskında, çeşitli markalara ait 4 bin 264 adet “dudak dolgusu”, “kırışıklık giderici”, “burun askısı”, “gençlik aşısı” gibi sahte ve kaçak sağlık ürünleri ve 3 zayıflama cihazı ele geçirildi.

1 MİLYON 350 BİN LİRA

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 350 bin lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler U.G. ve E.E. hakkında, “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak” suçundan işlem yapıldı.

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