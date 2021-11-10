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İstanbul’da dehşet! Kurşun yağdırdı

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı kişiye kurşun yağdırarak, şans eseri isabet ettiremeyen şüpheli, kaçtıktan bir süre sonra gözaltına alındı.

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İstanbul’da dehşet! Kurşun yağdırdı

Olay akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Muhammed Rıdvan Y., sokak ortasında bir kişiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi sonrasında Muhammed Rıdvan Y., ruhsatsız silahla tartıştığı kişiye doğru kurşun yağdırdı.

Şans eseri kurşunların isabet etmediği kişi, olaydan yara almadan kurtuldu. Silahını, kaçarken bir sokağa atan Muhammed Rıdvan Y., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA

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