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İstanbul’da eski traktör fabrikasında yangın

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan eski bir traktör fabrikasında boya tankı sökümü sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. 

Yayınlanma: 15:04 - 04 Aralık 2021 Güncellenme:
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Yangın, saat 11.30 sıralarında Topçular Mahallesi’ndeki eski bir traktör fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, boya tankının sökümü için çalışma yapan işçilerin çalışması sırasında kıvılcımlar çıktı.

Kıvılcımlar nedeniyle fabrika içinde bulunan atıklar tutuştu. Yangının büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü. DHA

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