İstanbul’da freni boşalan kamyonet dehşet saçtı

İstanbul Arnavutköy'de yolda ilerlerken freni boşalan kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza sonucu şoför koltuğunda sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, bugün 15:30’da Hadımköy Mahallesinde meydana geldi. Yolda ilerlerken freni boşalan 34 UY 5480 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kamyonet, 3 otomobil ve park halindeki bir kamyona çarparak durabildi. Kamyonetin şoförü Şerafettin Ç. ise aracın koltuğunda sıkıştı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Şerafettin Ç.’yi, sıkıştığı yerden çıkardı. Şerafettin Ç.’ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. DHA