İstanbul’da güpegündüz dedektörle define aradı
İstanbul Arnavutköy’de çayırlık alanda dedektörle define arayan ve kazı yapan bir kişi, polis ekiplerinin geldiğini fark edince ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'ndeki yol kenarında bulunan çayırlık alandan bir kişi, eline aldığı dedektörle define arayıp kazı yapmaya başladı.
Vatandaşlar sesleri merak edip baktığında ise çayırlık alandaki şahsı görünce şaşkına döndü. Şahsın kazı yaptığını gören vatandaşlar durumu polis ekipler bildirdi.
Olay yerine ekiplerin geldiğini fark eden şahıs ise ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı.