İstanbul’da iki servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy’de iki servis minibüsünün kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazanın olduğu noktada ise trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza saat 06.45'te Gaziosmanpaşa Küçükköy Karayolları Mahallesi Elma Bahçesi Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.T. idaresindeki servis minibüsü ile H.T. idaresindeki servis minibüsü kavşağa girdikleri esnada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle H.T.’nin idaresindeki servis minibüsü yan yattı.

Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, yaralanan 1 kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Yaşanan kaza nedeniyle kavşak ve civarında trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. İHA

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