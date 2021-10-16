İstanbul’da ‘kaçak parfüm’ operasyonu

İstanbul'da Fatih, Sultanahmet ve Beyazıt Meydanı'nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Polisi 'hanutçuluk' yapan ve turistlere kaçak parfüm satanlara yönelik denetim yaptı. Denetimleri görüntülemek isteyen basın mensuplarına seyyar parfüm satıcıları ile akrabaları saldırdı. Gazetecilere saldıran dört kişi gözaltına alındı.

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Sultanahmet ve Beyazıt Meydanı’nda, Turizm Polisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ve Fatih Belediyesi zabıta ekipleriyle birlikte ‘hanutçuluk’ yapanlarla ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirilen denetimlerde seyyar parfüm sattığı tespit edilen iki kişi polisler tarafından yakalandıktan sonra, ceza kesilmek üzere Fatih Belediyesi Beyazıt zabıta ofisine götürüldü. DHA