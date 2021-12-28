İstanbul’da panelvana çarpan para yüklü ticari araç devrildi

İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve para taşıdığı öğrenilen ticari araç, önündeki panelvana çarparak devrildi. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Paranın taşındığı ticari aracın sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önündeki panelvana çarparak devrildi. Kaza sonucu aracın sürücüsü, sıkışarak hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA

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