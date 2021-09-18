İstanbul’da sahte içki üretimi için getirilen 4 bin litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul’da il dışından getirilen etil alkol ile sahte içki üretileceği bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Seyir halindeki bir kamyonu durduran ekipler, sahte faturalarla yüklenmiş 4 bin litre alkol ele geçirdi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. “Sahte Alkol İmal ve Ticaretine” yönelik çalışma yapan jandarma ekipleri, aldıkları bir bilgi üzerine harekete geçti.

Ekipler yaptıkları araştırmada, il dışından getirilen kaçak etil alkolle sahte içki üretileceğini belirledi. İlk olarak il dışından alkol getirecek aracın bilgileri tespit edildi. İstanbul'a doğru yola çıkan aracın Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacağı belirlendi.

4 BİN LİTRE ALKOL

Jandarma ekipleri seyir halindeki etil alkol yüklü kamyonu İstanbul sınırlarına girdikten bir süre sonra operasyonla durdurdu. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 100 cl'lik şişeler içerisinde toplam 4 bin litre “Etil Alkol” ele geçirildi.

SAHTE İRSALİYE

Ele geçirilen etil alkolün sahte irsaliye faturası ile sevk edildiği anlaşıldı. Yakalanan F.K. isimli şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.