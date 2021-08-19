İstanbul’da takside gasp dehşeti

İstanbul'da müşteri kılığındaki yabancı uyruklu bir şüpheliyi aracına alan taksici adeta dehşeti yaşadı. Boğazına bıçak dayanan taksici bir an fırsat bularak, para ve telefonunu isteyen gaspçının elinden kurtuldu. Bununla da yetinmeyen taksici şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Fırsatını bularak kaçan şüpheli polisin elinden kurtulamadı.

HABIP ATAM

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Üsküdar’dan yabancı uyruklu bir yolcu alan Turgut Gültaş, Ümraniye’ye doğru yola çıktı. Sırtında sırt çantası olan şüpheli, bir süre sonra, “Tamam burası, ineceğim dedi.” Gültaş bunun üzerine aracını durdurdu.

Turgut Gültaş aracı durdurunca şüpheli, çektiği bıçağı taksicinin boğazına dayayarak “Telefonunu ve paraları ver” dedi. Yaşadığı dehşete rağmen soğuk kanlılığını koruyan Gültaş, kendisini gasp etmeye çalışan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Bıçağı Turgut Gültaş’ın boğazından çeken saldırgan bu sefer de taksicinin sırtına dayadı.

SALDIRGANI YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Şüpheliyele konuşmaya devam eden taksici bir an fırsatını bularak kapıyı açıp kendisini dışarıya attı. Bununla da yetinmeyerek arka kapıyı açarak şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada şüphelinin bıçağını savurması dahi taksiciye engel olmadı. Gültaş şüpheliyi ayaklarından yakaladı. Çevredekiler de yardıma koşunca panikleyen saldırgan kaçarak izini kaybettirdi.

POLİSTEN KAÇAMADI

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri o şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Araştırmalarda şüphelinin Özbek kökenli Ö.A. olduğu anlaşıldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kaldığı adresi bulmayı başardı. Yakalanan şüpheli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.