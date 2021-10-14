İstanbul’da yağmur sonrası korkutan manzara

İstanbul Tuzla'da yağmur sonrası caddeyi kaplayan köpük çevrede endişe yarattı.

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İstanbul’da salı günü öğleden sonra etkili olan yağmurun ardından Tuzla Demokrasi Caddesi köpük içinde kaldı. Yoldan geçen araçların da etkisiyle köpükler etrafa yayıldı. Cadde adeta beyaz bir örtüyle kaplandı.

BELEDİYE NUMUNE ALDI

Yoldan otomobilleriyle geçen sürücüler beyaza bürünen yolu cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Kimi vatandaşlar durumdan endişelenirken, bir süre sonra belediye ekipleri caddeye gelerek köpükleri temizledi. Ekipler yolda oluşan maddenin ne olduğunu belirlemek için köpükten numune aldı.

VATANDAŞ MERAK İÇİNDE

Caddede dükkanı bulunan Halil Can Develi, “Saat 15.00 civarında yolda yoğun bir köpüklenme yaşandı. Biz ilk başta sabun olduğundan şüphelenmiştik. Ama araçlar geçerken hiçbir kayma yaşanmadı. Birkaç saat sonra belediye tarafından çalışma yapılarak temizlendi. Açıkçası o maddenin ne olduğunu halk olarak merak ediyoruz. Kimyasal bir madde miydi yoksa sabun muydu” dedi.