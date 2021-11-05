İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ denetimleri yapıldı

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. Durdurulan araçlar tek tek aranırken araçtakiler GBT taramasından geçirildi. Narkotik köpeği 'Hanna' da aramalara katıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde ‘Yeditepe Huzur’ denetimleri gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar tek tek aranırken araçta bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Yapılan aramalara narkotik köpekleri de destek verdi. Taksim’de yapılan denetimlerde narkotik köpeği ‘Hanna’ durdurulan otomobilleri didik didik aradı.

HACİZLİ OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİ

Denetim yapılan noktalardan biri de Kadıköy’dü. Yapılan denetimler sırasında durdurulan araçlar tek tek aranırken, hakkında Hacizli Yakalama kararı bulunan bir otomobil çekici ile emniyet otoparkına çekildi. DHA

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