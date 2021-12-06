Polis TIR’ı durdurdu: 4 milyonluk öldüren içki ele geçirildi

İstanbul'da yılbaşı öncesinde sahte içki önlemlerini arttıran polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 4 milyon lirayı bulan 7 bin 716 şişe içki ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. ‘Sahte içkiye bağlı ölümlerin önüne geçmek ve devletin vergi kaybını engellemek için’ çalışma yapan polis ekipleri, yılbaşı öncesi yoğun mesaiye başladı. Sahte ve kaçak içki şebekelerine yönelik araştırma yapan polis, bazı şüphelilere ulaştı. Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik Silivri'de operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin bir TIR'da yapılan aramalarda, piyasa değeri 4 milyon lira olan 7 bin 716 şişe içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

METANOL TEHLİKESİ

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, içkilerin, TBA kullanılarak üretildiği öğrenildi. Daha çok kolonya yapımında kullanılan alkolün, baş dönmesi, ishal gibi sağlık sorunlarına sebep olduğu belirtildi. Ancak sahte içki üreten şüphelilerin TBA üretimi için metil alkolü merdiven altı imalathanelerde damıttıkları iddia edildi. Buralarda yapılan damıtma işleminde metanol oranının yüksek kaldığı ve körlük, böbrek iflası ve ölümle sonuçlanabilecek sağlık sorunları doğurduğu belirtildi.

HEDEF GÜNEY KIYILARI

Ele geçirilen içkilerle ilgili şüphelilerin sahte irsaliye faturası düzenledikleri de belirtildi. Şüphelilerin içkileri Muğla ve Antalya'daki eğlence merkezlerine ve restoranlara satılmak üzere sevk ettiklerini belirledi. Uzmanlar işletmeleri ve vatandaşları içki alırken güvenilir yerleri tercih etmeleri konusunda uyardı.

Düzenlenen operasyonla ele geçirilen sahte içkiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilenirken devletin 2 milyon 240 bin lira vergi kaybının da engellendiği belirtildi. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, ve Türk Ceza Kanununun 185’inci maddesi kapsamında “Yiyecek, İçecek ve Suları Bozma veya Zehirli Madde Katma Suçu” kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.

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