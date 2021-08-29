İstanbul’un kâbusu olan çete çökertildi

İstanbul’da 10 ilçede 32 otodan hırsızlık konusundan aranan çete, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan ve toplamda 261 suç kaydı bulunan 7 şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Asayiş Şube ekipleri, 10 ayrı ilçede 32 otodan hırsızlık olayı yaşanması üzerine geniş kapsamlı çalışma başlattı. Araştırmalarda; Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüp Sultan, Arnavutköy, Bakırköy ve Sultangazi'de yaşanan otomobil hırsızlığı olaylarının arasında bağlantı olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarda araçlardan yaklaşık 5 milyonluk TL’lik vurgun yapan 7 şüpheliyi tespit etti.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleşen baskında Uğurcan A. ( 27)Gül. U' (42), Tarık D.(19), Barış M.(30), Can G.(19), Doğu K.(21) ve Murat U.(20) yakalandı.

261 SUÇ KAYDI

Emniyete götürülen şüphelilerden Uğurcan A.'nın 1, Gül U.' nun 40, Tarık T.'nin 6, Barış M.'nin 67, Doğuş K'nın 37, Murat U.'nun 53, Can G.'nin ise 57 suç kaydı ve 3 olaydan aranması olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen 7 şüpheli tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan çetenin farklı tarihlerde gerçekleştirdiği hırsızlık olayının güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin araçla, gözüne kestirdiği otomobillerin yanına yaklaşarak içerisinde çalınacak malzeme olup olmadığına baktığı ardınan da otomobilin camını kırarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği görülüyor.