İşten atılan arkadaşlarına destek olmak için kendilerini fabrikaya kapattılar

Kocaeli'de Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde Mitsuba Otomotiv'de sendikaya üye oldukları iddiasıyla 9 işçi işten atıldı. İşten atmalara tepki gösteren işçiler kendilerini fabrikaya kapattı.

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Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mitsuba iş yerinde Mart ayında DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın çoğunluk tespiti bakanlıktan alınmıştı. 28 Eylül günü ekonomik daralma gerekçesiyle 4 işçi işten atıldı. Bugün de 5 işçinin işten atılmasıyla işten çıkarılan kişi sayısı 9’a çıktı. Arkadaşlarının işten atılmalarına tepki gösteren işçiler kendilerini fabrikaya kapattı.

Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada, “GEBZE GOSB’de faliyet gösteren Mitsuba iş yerinde işten atmalar ve sendikasızlaşmaya karşı işçiler direniş başlattı. Fabrikada metal işçileri içeri kapandı. İş yerini terk etmiyorlar. Sendika haktır, engellenemez” denildi.

“SENDİKAL HAKLAR TANINSIN”

Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 2 No'lu Şubesi’nin açıklamasında, “Sendikamızda örgütlenen MİTSUBA işçilerine baskılar ve işten atmalar devam ediyor. Bugün de 5 işçi arkadaşımız firma avukatları tarafından aranarak iş akitlerinin sonlandırıldığını bildirdi. İşçi arkadaşlarımızın kararlı mücadelesi devam ediyor. İş yerinde işten atmalar ve sendikasızlaşmaya karşı işçiler direniş başlattı. Fabrika işçileri iş yerini terk etmiyor. Atılan işçiler geri alınsın, sendikal hakları tanınsın” ifadelerine yer verildi.

TOMA SEVK EDİLDİ

İşçiler eylemlerine devam ederken bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. TOMA’ların fabrikanın civarında olduğu görüldü.

DİSK’TEN DESTEK

DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da fabrikaya gelerek Mitsuba işçilerinin eylemine destek verdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise sosyal medyadan işçilerin eylemine desteğini ifade ederek, “Sendika haktır, engellenemez!” mesajını paylaştı.