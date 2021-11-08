Haberler - Günün İçinden

İstiklal Marşı okunurken omzundaki yükle saygı duruşunda bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde omzunda yük taşıyan kişi, İstiklal Marşı okunduğu sırada okul kapısında durup saygı duruşunda bulundu. O anların görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Derince ilçesindeki Hamit Özdağ İmam Hatip Ortaokulu’nda İstiklal Marşı okunduğu sırada okulun önünden geçen kişi, omzundaki yükle saygı duruşunda bulundu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, omzundaki yük ile saygı duruşunda bulunan kişi, İstiklal Marşı’nın bitmesinin ardından yeniden yoluna devam ettiği görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü. DHA

İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarını tutamadı İlginizi Çekebilir İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarını tutamadı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster