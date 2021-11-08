İstiklal Marşı okunurken omzundaki yükle saygı duruşunda bulundu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde omzunda yük taşıyan kişi, İstiklal Marşı okunduğu sırada okul kapısında durup saygı duruşunda bulundu. O anların görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.
Derince ilçesindeki Hamit Özdağ İmam Hatip Ortaokulu’nda İstiklal Marşı okunduğu sırada okulun önünden geçen kişi, omzundaki yükle saygı duruşunda bulundu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, omzundaki yük ile saygı duruşunda bulunan kişi, İstiklal Marşı’nın bitmesinin ardından yeniden yoluna devam ettiği görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü. DHA